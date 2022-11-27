Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce şebeke suyuna yapılan zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİ Genel Kurulu'nun 25 Kasım'da düzenlenen oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması talebi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseltilmişti.

Yeni fiyatın geçerli olmasına az bir süre kala, kent genelindeki su yükleme noktalarında kuyruklar oluştu. Soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Bu yıl içinde şebeke suyuna yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.