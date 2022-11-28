Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyede

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gültepe Mahallesi'nde 25 Kasım'da izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen biri kadın 8 şüpheli, adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatılmış, şüpheliler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.

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