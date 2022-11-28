Eskişehir'de sumatik cihazındaki arızaya ilişkin açıklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce, su kartına yükleme yapılan sumatik cihazındaki arızaya ilişkin açıklama yapıldı.

ESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yaçıklamada, 23 Kasım saat 13.20'de Çamlıca Birlik Caddesi'nde bulunan sumatik cihazının para kabul etmediğine dair bildirimin ALO-185 aracılığıyla destek ekibine ulaştırıldığı belirtildi.

Çağrıyı alan teknik personelin bölgeye giderek cihazın kontrolüne başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personel, ilk etapta parayı kabul eden mekanizmayı yerinden sökerek para ya da yabancı madde sıkışması olup olmadığını kontrol etmiştir. Ardından sırada bekleyen vatandaştan kartını makinaya takmasını ve yükleme yapacağı miktarı elden alarak, kabin içerisinde para mekanizmasına manuel besleme yapıp sistemi canlı vezne gibi çalıştırmış ve arıza kontrolünü yapmıştır. Dolayısıyla görüntüdeki elle para alma işlemi kabin içerisindeki teknik personelimizin kontrolünde para alma mekanizmasına manuel yükleme işleminden ibarettir. Bu işlemler vatandaş tarafından videoya çekilerek mizahi bir kurgu ile sosyal medyada paylaşılmıştır. Yaşanan olayda herhangi bir suistimal unsuru bulunmamaktadır. Paylaşımı yapan vatandaşımız ile görüşülmüş olup, kendisinin herhangi bir art niyet olmadan yaptığı bu paylaşımın birçok farklı sosyal medya platformunda olumsuz amaçlar için kullanılmasından son derece üzüntü duyduğunu bildirmiştir."





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