GÜNCELLEME - Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gültepe Mahallesi'nde 25 Kasım'da izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen biri kadın 8 şüpheli, adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatılmış, şüpheliler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.