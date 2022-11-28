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GÜNCELLEME - Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gültepe Mahallesi'nde 25 Kasım'da izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen biri kadın 8 şüpheli, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatılmış, şüpheliler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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