Eskişehir merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda şüpheliler serbest bırakıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2017-2019 yıllarında yaşanan 20 faili meçhul hırsızlık olayında, yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 20 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla şüphelilerin yakalanması için Eskişehir, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında organize suç örgütünün elebaşının da bulunduğu 26 şüpheli yakalanmış, bu kişilerden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

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