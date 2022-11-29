Eskişehir'de asayiş uygulamasında 8 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelinde suça karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ekipleri, yaptıkları denetim ve kontrollerde 8 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7 tabanca ve 129 fişek, bir tüfek, kartuş ile bir çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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