Eskişehir'de ormanda cesedi bulunan kişinin ölümüyle ilgili 3 sanık yargılanıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri cinayet nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan 2 sanık ile bu kişilerden birinin kardeşinin, geçen yıl ağustos ayında kaybolan başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar Benan B. (55) ile Görkem D. (23) ve kardeşi Y.D'nin (18) savunmaları, tutuldukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile alındı. Öldürülen Mehmet Yerebakan'ın yakınları ve sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanıklardan Benan B, olay sırasında Y.D'nin yanlarında olduğunu öne sürerek, "Ben hurda toplamaya çıktığımda abisiyle birliktelerdi. Y.D'nin cinayete karışıp karışmadığını bilmiyorum. İki sanık kardeş oldukları için birbirlerini koruyup bana suç atıyorlar." dedi.

Görkem D. ise kardeşinin olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, Benan B'nin ona iftira attığını ileri sürdü.

Y.D. de olay yerinde olmadığı ve suçsuz olduğu iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, Görkem D. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumundan akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2023'e erteledi.

- Yılbaşı gecesi işlenen cinayetin davasında karar ilk celsede verildi

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yakalanan Görkem D. ve Benan B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Görkem D. ve Benan B'nin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra aynı bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Ceset, ekipler tarafından sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki sanık, 15 Eylül'de görülen ilk celsede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

Bu iki sanık ve tutuklanan Y.D. hakkında Yerebakan'ın öldürülmesine ilişkin dava açılmıştı.

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