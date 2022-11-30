Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul etti.

Çalışkan, ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimize ilişkin Bakanlığımız tarafından yürütülen projelere ve bilhassa ek adliye binamıza dair taleplerimizi ilettiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yerel bazlı taleplerini ivedi biçimde çözüme kavuşturmak adına kurum ziyaretlerimize devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Bakanımıza teşekkür ediyorum."

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