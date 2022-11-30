Eskişehir'de emanet otomobille bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, emanet aldığı otomobille bir evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozkayı Mahallesi'nde A.Ö'ye ait bağ evinden 40 bin lira değerindeki güneş paneli, akü ve voltaj ayarlayıcısının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.I'nın, emanet aldığı otomobille geldiği evden söz konusu malzemeleri çaldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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