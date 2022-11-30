AK Parti'li Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin pahalı olduğu eleştirisi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kamuyu zarara uğratacak uygulamalarının bulunduğunu iddia etti.

Gücüyener, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin plansızlığı yüzünden Eskişehirli vatandaşların çevre illerdeki belediyelere göre çok daha pahalı hizmet aldığını öne sürdü.

Sayıştay raporlarından örnekler vererek açıklamasını sürdüren Gücüyener, şu ifadeleri kullandı:

"Rapor gösteriyor ki belediyeyi, dolayısıyla kamuyu zarara uğratan iş ve işlemler sürekli tekrarlanıyor. Kamu kaynaklarına sahip çıkılmıyor. Belediye tarafından tramvay uzatma, bağlantı ve ilave depo hatları için ilave elektromekanik sistem elemanları yapım işinde önce yüzde 34 ‘iş eksilişi’ sonra yüzde 54 ‘iş artışı’ nedeniyle projesinden farklı yeni bir iş oluşmasına, böylece rekabete sunulmadan fiyat belirlenmesi sonucuna yol açılmış. Büyükşehir Belediyesi hem hukuka aykırı iş yapıyor hem de Eskişehirlilerin pahalıya hizmet almasına sebep oluyor. Raporu inceleyecek olursak, ‘Yapım işinin iş artışları ile projesinden farklı bir hale getirildiği, mukayeseli hesap yapılmadan iş artışı ve yeni birim fiyat onaylarının verildiği tespit edilmiştir’ cümlesi ile Sayıştay özetle daha ucuza yaptırabilecek işin daha pahalıya yapıldığını Büyükşehir'e söylüyor.

Ayrıca, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından taşıt bakım-onarım giderlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usulleri olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken kısımlara bölerek doğrudan teminle gerçekleştirildiği tespit edilmiş. Yani açık ihale ile en uygun bedele yapılabilecek işler için dahi ihale yapılmamış."

Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yapılan incelemelerde belediyede doğrudan temin ile gerçekleştirilen satın alma işlemlerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydedilmediğinin de görüldüğünü aktardı.

EKAP'ın, kamu ihalelerinin tüm kamuoyu tarafından şeffaf olarak takip edilmesini sağlayan sistem olduğunu vurgulayan Gücüyener, şunları kaydetti:

"İhalesiz yapılan harcamaları EKAP sistemine kaydetmezseniz kamuoyundan saklamış olursunuz. Belediye şirketlerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca devredilen yerlerin, şirketler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak alt kiracılara kiralandığı tespit edilmiş. Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıkıp ciddi gelir elde edebileceği mülkleri yine kendi belediye şirketlerine ihalesiz veriyor. Belediye şirketleri de yine ihalesiz başkalarına devrediyor. 23 yıldır aynı belediye başkanının yönettiği, 4 milyar lira bütçeli bir belediyede aynı yanlışların sürekli yapılmasını tesadüfi olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Eskişehir halkı da bu usulsüzlükler yüzünden mağdur ediliyor ve pahalıya hizmet alıyor. Akıl alır gibi değil."

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