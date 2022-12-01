Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı bankamatik kurulmasını talep ediyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'e gelen turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin esnafı, çevredeki bankamatik cihazlarının uzak olmasından yakındı.

Bölgeye en yakın bankamatiğin ortalama 400 metre uzaklıkta olduğunu, bu durumun işlerine olumsuz yansıdığını savunan esnaf, sayının artırılması ve bölgeye bankamatiklerin getirilmesi konusundaki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını bildirdi.

Bölgede işletmecisi bulunan Yasin Uğur, yaptığı açıklamada, önceden bulunan bankamatiklerin daha sonra kaldırıldığını söyledi.

En yakın para çekme makinesinin bölgeye yaklaşık 400 metre uzaklıkta olduğunu anlatan Uğur, "Bu mesafe, vatandaşlara uzak geliyor. İnsanların nakit ihtiyacı için bankamatik gerekiyor. Tüm bankaların buraya cihazlarını kurmalarını istiyoruz. Bu hem esnaf hem de turistler için iyi olur. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Herkes yanında nakit taşımıyor." diye konuştu.

Kasaplık yapan Kadir Şen de Odunpazarı Bölgesi'ni ziyaret eden turistlere, tur firmaları tarafından gezi için belli bir zaman tanındığını dile getirdi.

Bankamatik soran turistleri kent merkezine yönlendirdiklerini belirten Şen, sürelerinin kısıtlı olduğu cevabını aldığını ifade etti.

Aynı yerde esnaflık yapan Ferhat Çölük de ziyaretçileri, bankamatik için kent merkezine yönlendirdiklerini bildirdi.

Fırın işletmecisi Yaşar Oğuz ise Odunpazarı gibi turistik bir yerde mutlaka bankamatik olması gerektiğini savunarak, söz konusu cihazların bölgedeki Hicri Sezen Parkı'na kurulabileceğini anlattı.

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