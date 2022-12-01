Eskişehir'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö. ile avukatlar katıldı.

Son sözü sorulan A.Ö, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda bir kişinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, uyuşturucuyu satan A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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