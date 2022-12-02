Eskişehir'de liseliler ile özel gereksinimli öğrenciler aynı sahnede konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de liseliler ile özel gereksinimli öğrenciler aynı sahnede konser verdi

AA

Eskişehir'de liseliler ile özel gereksinimli öğrenciler aynı sahnede konser verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli çocuklarla konserde sahne aldı.

Vali Erol Ayyıldız'ın himayelerinde özel gereksinimli bireylerin ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Gönül Bağı Projesi" doğrultusunda Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "Alkışlarla Gönül Bağı" adlı çalışma hazırlandı.

Okulda düzenlenen etkinlikte, Uluönder Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe Ritim Grubu öğrencileri, lisedeki öğrencilerden oluşan orkestrayla konser verdi.

İzleyenlerden ilgi gören konser, okuldaki öğretmen, öğrenci ve ailelerin katılımıyla yapılan dansla sona erdi.

Etkinliğin sonunda Lise Müdürü Ersin Kökten tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Uluönder Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe Müdürü Zihni Çetin'e çiçek ve öğrenciler tarafından hazırlanan tablo takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de evinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de evinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen ...
Eskişehir'de aranan 139 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 139 kişi yakalandı
"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adaylarının eğitildiği Eskişehir'deki askeri merkez görüntülendi
YEREL HABERLER "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adaylarının eğitildiği ...
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan ...
(Görüntülü)İŞ GARANTİLİ MESLEK LİSESİ, OSB&#039;NİN NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINI KARŞILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)İŞ GARANTİLİ MESLEK LİSESİ, OSB'NİN ...
İş garantili meslek lisesi, OSB'nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER İş garantili meslek lisesi, OSB'nin nitelikli eleman ...
Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı bankamatik kurulmasını talep ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Bölgesi esnafı ...
AK Parti'li Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin pahalı olduğu eleştirisi
YEREL HABERLER AK Parti'li Gücüyener'den Eskişehir Büyükşehir ...
Eskişehir'de emanet otomobille bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de emanet otomobille bağ evinden hırsızlık ...
(Görüntülü) MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI, CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI, CİNAYETİN ...
(Görüntülü) ARIZALANAN &#039;SUMATİK&#039;TE PARAYI ELİYLE ALAN PERSONEL AMACIM KUYRUKTAKİLERİ MAĞDUR ETMEMEKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARIZALANAN 'SUMATİK'TE PARAYI ...
Barınakta köpeklerin öldüğü iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Barınakta köpeklerin öldüğü iddialarıyla ilgili ...
8 yıllık husumet cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER 8 yıllık husumet cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
Arızalanan 'Sumatik'te parayı eliyle alan personel: Amacım kuyruktakileri mağdur etmemekti
YEREL HABERLER Arızalanan 'Sumatik'te parayı eliyle alan personel: ...
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.