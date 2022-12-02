Eskişehir'de liseliler ile özel gereksinimli öğrenciler aynı sahnede konser verdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli çocuklarla konserde sahne aldı.

Vali Erol Ayyıldız'ın himayelerinde özel gereksinimli bireylerin ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Gönül Bağı Projesi" doğrultusunda Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "Alkışlarla Gönül Bağı" adlı çalışma hazırlandı.

Okulda düzenlenen etkinlikte, Uluönder Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe Ritim Grubu öğrencileri, lisedeki öğrencilerden oluşan orkestrayla konser verdi.

İzleyenlerden ilgi gören konser, okuldaki öğretmen, öğrenci ve ailelerin katılımıyla yapılan dansla sona erdi.

Etkinliğin sonunda Lise Müdürü Ersin Kökten tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Uluönder Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe Müdürü Zihni Çetin'e çiçek ve öğrenciler tarafından hazırlanan tablo takdim edildi.

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