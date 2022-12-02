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Eskişehir'de jandarma ekipleri 10 ayda 127 olayı aydınlattı

AA

Eskişehir'de jandarma ekipleri 10 ayda 127 olayı aydınlattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yılın 10 aylık döneminde kentte meydana gelen 127 olay aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) suç ve suçlarla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve olay faillerinin yakalanması amacıyla, 2022 yılının 10 aylık döneminde meydana gelen 95'i hırsızlık olmak üzere 127 olayın aydınlatılması için çalışma yapıldı.

Ekiplerce çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 278 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 80 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli sınır dışı edildi. 197 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 firarinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

127 olayda şüphelilerce çalındıkları belirlenen kamyon, traktör, 3 otomobil, 6 motosiklet, sulama makinesi, 2 su motoru, 28 küçükbaş hayvan, 34 arı kovanı, buzdolabı, bulaşık makinesi, aspiratör, tost makinesi, elektrikli süpürge, 2 soba, televizyon, uydu alıcı, 7 projektör, 11 dinamo, 1400 metre sulama borusu, 550 metre kablo, 270 litre mazot, demir kesme makinesi, testere, 2 akü, teyp ile çok sayıda gıda, hurda ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen sahte 6 milyon dolar, sahte 2 milyon avro, sahte 100 bin liralık banknot, 5 av tüfeği, 3 tabanca, havalı tüfek, tek kırma tüfek, 141 fişek, 20 tabanca şarjörü, 34 üst kapak takımı, havalı tüfek mekanizması, 33 tabanca ana gövdesi, 22 tabanca kabze parçası, 9 tabanca ateşleyici iğnesi, 4 tabanca namlusu ve tabanca mekanizmasına el konuldu.

JASAT'ın özel çalışmalar neticesinde ise öldürme ve hırsızlık gibi nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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