Eskişehir’de engellilerin tekerlekli sandalyeleri meslek lisesinde tamir edilecek

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan, engelli bireylerin araçlarının bakım ve onarımlarını ücretsiz yaptırabileceği Engelli Araçları Bakım ve Tamir Atölyesi ile Temizlik Kağıtları Üretim Atölyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız’ın da katıldığı törenle açıldı.

Engelli Araçları Bakım ve Tamir Atölyesi’nde tamiri yapılacak akülü tekerlekli sandalye, engelli arabası gibi araçların bakım ve onarım masrafları, Valilik tarafından karşılanacak. Ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına üretim yapacak Temizlik Kağıtları Üretim Atölyesi’nde ise kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin imalatı sağlanacak.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Ayyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün anlam ve önemini vurgulayarak, herkesin engelli adayı olduğunu anımsattı.

Ayyıldız, şunları kaydetti:

“Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşama olan katkıları yapılan çalışmalarla son yıllarda giderek artmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını, ‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan etmesiyle engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel kurumlara olan faydaları ile erişilebilirlikleri, bir anlamda zirve yapmıştır. Hayat gelişiyor. Engellilerimiz, bu gelişen hayattan tam anlamıyla yararlanabilmeleri için ihtiyaçlarını ortaya koymak ve sağlamak, idareciler olarak birincil ve en önemli görevimizdir.”

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise atölyelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye’de engellilerin yaşamına yönelik pek çok iyileştirme yapıldığını dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen ile Başkan Vekili Yusuf Girat da emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kurdele kesilmesi ile sona eren törenin ardından Vali Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Töre ile beraberindekiler, atölyeleri gezdi.

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