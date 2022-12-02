Eskişehir'de jandarma ekipleri, özel gereksinimli öğrencilere gösteri sundu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere gösteri sunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere çocuk hakları konusunda bilgilendirme yaptı.

Bomba Arama ve Asayiş Köpek Timlerince okul bahçesinde gösteri sunulmasının ardından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

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