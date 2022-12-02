Eskişehir'de dron destekli trafik ve asayiş denetimi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dron destekli trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının "Özel Emniyet Kemeri Denetimi" talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolundaki asayiş yol kontrol noktasında denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, dron destekli trafik ve asayiş kontrolüne ilişkin denetimlerde bulundu.

Atasoy ayrıca, kontrol noktasına alınan araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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