Eskişehir'de, "Son İstasyon Eskişehir" oyunu sahnelendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kentin kurtuluşunun 100. yılında milli mücadele dönemi ile Behiç Erkin önderliğinde Türk demir yolculuğunun kuruluş hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Araştırma Görevlisi Esen Poyraz'ın araştırmacı olarak çalıştığı, "Mekan, Zaman ve İnsan Üzerine Mekana Özgü Bir Sahneleme Modeli Örneği: Behiç Bey" başlıklı proje kapsamında "Son İstasyon Eskişehir" adlı bir bölümlük tiyatro oyunu, Eskişehir Tren Garı'nda sahnelendi.

AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanlarından Prof. Erol İpekli'nin yaptığı proje kapsamında Poyraz'ın uyarladığı, yönettiği ve oynadığı oyuna tiyatroseverler ilgi gösterdi.

- Oyunun konusu

Eskişehir tren istasyonu, Eskişehir'in bireysel ve toplumsal hafızasında önemli bir yeri vardır. Geleneksel bir Osmanlı şehri olan Eskişehir'in modern kente dönüşümü demiryolunun 19 Haziran 1892 tarihinde kente gelmesiyle başlamıştır. Şehir 19. yüzyılda İstanbul, Ankara ve İzmir demiryolu hattını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktası olarak ön plana çıkmıştır.

Bu stratejik öneminden dolayı Eskişehir 1919-1922 yılları arasındaki 3 yıllık sürede hem İngiliz işgaline, hem Yunan işgaline hem de Kurtuluş savaşına tanıklık etmiştir. Milli mücadele döneminin Eskişehir'de bu kadar hareketli geçmesinin ana sebebi de tren istasyonun şehirde bulunmasıdır. Eskişehir, milli mücadele ve demiryolları denilince de öncelikle Behiç Erkin'i anmak gerekir. Atatürk'ün silah arkadaşı Behiç Erkin, Çanakkale ve Kurtuluş savaşının kazanılmasında önemli katkıları olan bir milli mücadele kahramanıdır.

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü (1920-1926) olan Erkin, "Demiryollarının Babası" olarak anılır. Ölümünden sonra Eskişehir'e defnedilen Behiç Erkin'in anıt mezarı yine istasyon sınırları içinde bulunan Enveriye'dedir.

Oyunda, Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılında milli mücadele dönemi ve Behiç Erkin önderliğinde Türk demir yolculuğunun kuruluş hikayesi anlatılıyor. Bu sayede yeni kuşaklar hem Eskişehir'de milli mücadele döneminde yaşanan olayları hem de Behiç Erkin'i ölümünün 61. yıldönümünde daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

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