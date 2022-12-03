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Eskişehir'in ileri sürüş eğitimli ambulans ekipleri ortalama 4 dakikada vakaya ulaşıyor

AA

Eskişehir'in ileri sürüş eğitimli ambulans ekipleri ortalama 4 dakikada vakaya ulaşıyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir Ambulans Servisinin ileri sürüş tekniğine sahip 681 personeli, hizmet verdikleri 69 ambulans ve 41 istasyonla vakalara kısa sürede ulaşıyor.

Hekim, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin (ATT) görev yaptığı İl Ambulans Servisinde, çoğunluğu paramedik ve ATT'lerden oluşan personel ambulanslarda şoför koltuğuna oturuyor.

Her gün onlarca yaralı ve hastaların yardımına koşan ekip, komuta kontrol merkezindeki danışman hekimin teşhisi doğrultusunda hastaları en uygun hastaneye naklediyor.

Güvenli ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitimli sağlık ekipleri, ihbarı aldıktan sonra 90 saniyede istasyondan çıkarak hastalara ulaşmaya çalışıyor.

AA ekibi de acil sağlık görevlilerinin bir günlük mesaide yaşadıklarını görüntüledi.

- Vakalarla ilgili yapılan işlemler

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, AA muhabirine, yıl bitmeden istasyon sayılarını 41'den 43'e çıkaracaklarını söyledi.

İlçeler dahil Eskişehir'in tamamına hizmet verdiklerini anlatan Pala, şöyle konuştu:

"90 saniye içinde istasyonlardan çıkış yaparak vakalara ortalama 4-4,5 dakikada ulaşıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız arıyor. Çağrı alıcı personellerimiz vatandaşımızın çağrısını karşılıyor. Danışman hekim arkadaşımız hastanın durumunu değerlendirerek en uygun ve yakın ekibimizi vakaya yönlendiriyor. Tüm ekiplerimizde 'akıllı ambulans' sistemine sahip tabletler var. Vakaya dair bilgiler ile adres, tablet üzerinden ekibimize gönderiliyor. Ekibimiz vakaya ulaşarak hastayı alıyor ve komuta kontrol merkezinin uygun gördüğü hastaneye naklini gerçekleştiriyor.”

- Olay yerinden hastaneye ortalama 8 dakikada gidiyorlar

Dr. Pala, ağırlıklı olarak medikal vakalarla karşılaştıklarını dile getirerek, adli olaylarla da ilgilendiklerini belirtti.

Bünyelerindeki 69 ambulansın tamamının ikinci basamak yoğun bakım üniteleriyle aynı donanıma sahip olduğunu vurgulayan Pala, hastaların, olay yerinden hastaneye ortalama 8 dakikada ulaştırıldığı bilgisini verdi.

İl Ambulans Servisi'nde 11 yıldır sürücü ATT olarak görev yapan Ömer Can Özkan da zaman zaman sürücülerin, özellikle yaz aylarında klima ve müzik sesi nedeniyle ambulans sirenini duymadığını kaydetti.

Ekip sorumlusu paramedik Muhammed Kadir Özdemir de ambulansta hastalara en üst tıbbi seviyeye kadar müdahale edebildiklerini anlattı.

ATT Ece Keskin ise bölgelerinde günde ortalama 13 vakaya ulaştıklarını ifade etti.



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