AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" mesajı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "5 Aralık Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, "Dünya Kadın Hakları Günü" ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde tüm kadınların demokratik hakkını aldığı özel günü kutladığını belirtti.

Dünya Kadın Hakları Günü'nün, tüm dünyada kadınların daha eşit şartlar altında yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlandığını aktaran Günay, şöyle devam etti:



"Bundan tam 88 yıl önce 5 Aralık 1934'te Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Türk kadınları toplumsal yaşamın her alanında yer edinmeyi başarmış, mücadele vererek diğer haklarına da sahip çıkmıştır. İtalya'da 1945, Fransa'da 1944, Belçika'da 1960, İsviçre'de 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle Türkiye ve Türk kadınları diğer medeniyetlere de öncü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü biz kadınlara vermiş olduğu değerden dolayı minnetle yad ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Milletvekili Günay, kadınların yıllardır siyasette vermiş olduğu mücadelenin bu haklarını elde etmelerine rağmen çok yorucu ve yıpratıcı bir şekilde devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Erkek hegemonyası altında siyaseti ilerletmek isteyenler bilmelidirler ki 88 yıl önce atılan adımların üzerine ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarımıza verdiği değer ve siyasette açtığı alanlar ortadadır. Türkiye Yüzyılı inşa edilirken bir toplumun, bir milletin, bir ailenin en önemli yapı taşı olan kadınlarımızı dışlamak asla kabul edilemeyecek bir davranıştır. Kadının yenilikçi ve değiştirici gücü ülkemizin her alanında ve siyasetin her kademesinde birincil görevlerde yer alacak değere sahiptir. Türkiye Yüzyılı'nda bugüne kadar yer alan kadınlarımızı ve bundan sonra yer alacak kadınlarımızın siyasal yaşama katılması açısından köklü dönüşümü temsil eden kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümünü kutluyor, tüm kadınlarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

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