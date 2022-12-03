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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal, engelli öğrencilerle bir araya geldi

AA

AÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal, engelli öğrencilerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, AÜ Engelli Öğrenciler Birimi koordinasyonunda düzenlenen yemekte Rektör Erdal'ın öğrencilerle sohbet ettiği, talep ve beklentilerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdal, AÜ'nün diğer üniversitelerden farklı olarak çok küçük yaşlardan üniversiteye kadar engelli bireylere eğitim vermeyi kendisine misyon edinmiş, yaşamlarını kolaylaştırmak, eğitimlerini yerine getirmek amacı taşıyan bir üniversite olduğunu vurguladı.

Bu tür imkanlara sahip bir üniversite olarak bu yolculukta birlikte devam ettikleri için hem mutlu hem de gururlu olduklarını vurgulayan Erdal, "Burada amacımız, sizlerle birlikte bütün engelleri aşmak. Biz, burada sizler için varız. Yönetim olarak sizlerin eğitimini daha fazla kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Her türlü talebiniz için sizlere kapımız her zaman açık. Sizlerle ben de başarılı bir eğitim öğretim süreci tamamlamayı arzu ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

AÜ Engelli Öğrenciler Birimi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ramazan Karataş ise birimin çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Engelli Öğrenciler Birimi, üniversitemizde kayıt hakkı kazanan her öğrencinin destek ve ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar nedir dersek; evleri, yurtları ve ulaşımları gibi hizmetleri sağlarız. 124'ü Engelliler Entegre Yüksekokulunda, 20'si örgün eğitim gören öğrencimiz var. Engelli öğrencilerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yemeğe, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya da katıldı.

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