Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - İller Arası İzmir Teakwondo Poomsae Kupası Şampiyonası'na katılan doğuştan cam kemik hastası Burak Sakçı, altın madalya kazandı.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen şampiyonada mücadele eden GK Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu Sakçı, performansıyla dikkati çekti.

Şampiyonada altın madalya kazanan Sakçı, yaptığı açıklamada, "İmkan olduğu sürece sınırlarımız çerçevesinde sporun her dalında cam kemik hastalarının ve tüm engelli bireylerin de sporda başarılı olacağını inanıyorum." ifadesini kullandı.

Burak Sakçı'nın antrenörü Gülsena Karakuyulu ise cam kemik hastalarının hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılı olabileceklerini gösterdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.