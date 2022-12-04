Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen T.B. ile E.Ç.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan T.B'nin hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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