Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi yakınlarındaki bir iş yeri ile depoya yönelik operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 2 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün dolu makaron, 85 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 1 ton 992 kilo bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
- Uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir-Ankara kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Araçta, narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 81 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.