Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi yakınlarındaki bir iş yeri ile depoya yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 2 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün dolu makaron, 85 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 1 ton 992 kilo bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir-Ankara kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta, narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 81 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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