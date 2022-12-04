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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de asayiş

AA

Eskişehir'de asayiş

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi yakınlarındaki bir iş yeri ile depoya yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 2 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün dolu makaron, 85 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 1 ton 992 kilo bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir-Ankara kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta, narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 81 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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