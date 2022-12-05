Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yörükkaracaören Mahallesi'nde Maden Teknik Arama Müdürlüğü bünyesinde taşeron firma olarak çalışan bir sondaj firmasına ait 100 bin lira değerindeki sondaj borularının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, çalınan sondaj borularının Emek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını belirledi.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ö.F.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı malzemeye el konularak sahibine geri teslim edildi.



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