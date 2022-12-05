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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Engelsiz Akademi" ile günlük yaşam becerisi kazanıyorlar

AA

"Engelsiz Akademi" ile günlük yaşam becerisi kazanıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Valiliğine bağlı Eskişehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, engellilerin motor, bilişsel, duygusal, öz bakım ve iletişim becerilerinin gelişmesi amacıyla farklı alanları içinde barındıran 14 derslikten oluşan "Engelsiz Akademi" kurdu.

Müdürlüğün Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ek Ünitesi'nde engellilerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişim kazanarak sosyal hayatta kendilerine yeten birey olarak yetişmelerini amaçlayan Engelsiz Akademi'den farklı yaşlarda 60 engelli yararlanıyor.

Spordan sanata, müzikten pasta ve yemek yapımına kadar 14 farklı branşı barındıran Engelsiz Akademi'de alanında uzman eğitmenlerce verilen kurslarda engellilerin motor, bilişsel, duygusal, öz bakım ve iletişim becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.

Evlerinden alınan engelliler, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin desteğiyle ücretsiz olan günlük atölye çalışmalarını tamamladıktan sonra yeniden ailelerinin yanına bırakılıyor.

Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz, AA muhabirine, Engelsiz Akademi'yi geçen yıl kurduklarını belirterek, engelli eğitimiyle ilgili önemli bir uygulamaya imza attıklarını söyledi.

Eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine 6 atölyeyle başladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl itibarıyla engellilerin talepleri doğrultusunda 14 atölyeye ulaştık. Engelsiz Akademi'deki dersler ve atölyelerden 60 engelli faydalanıyor. 7'den 70'e bütün engel gruplarımıza hizmet veriyoruz. Bir engel grubu sınırlaması yapmadan tam gün olarak derslerimizi veriyoruz. Yola çıkarken temel hareket noktamız bir engellimiz günlük hayatında kendine yetebilsin, temel ihtiyaçlarını karşılayabilsin, insanlarla asgari düzeyde iletişim kurabilsindi. Bu talepleri karşılamaya yönelik başlatılan faaliyetlerimiz kapsamında 14 farklı eğitmenle devam ediyor. Engellilerimiz 14 farklı eğitmenle iletişim kuruyor. Atölyenin içeriğine göre derslerini yapıyorlar. Bu dersler sayesinde engellilerimiz günlük yaşamda kendi kendilerine yetebiliyor. Özel uğraş ve hobiler edinen engellilerimizin sayısı arttı. Konserler düzenledik, fotoğraf sergisi açtık."

- "Engellimiz için ortak bir program oluşturuluyor"

Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu Gündüzlü Yaşam Merkezi'nden tüm engellilerin rahatlıkla faydalanabildiğini vurgulayarak, "Tam gün, kırkar dakikalık dersleri ve teneffüsleri bulunan, kazanımları, hedefleri, etkinlikleri, eğitim araç-gereçleri olan adeta bir okul gibi Engelsiz Akademi. Bu hizmetlerini hepsi tamamen ücretsiz. Müdürlüğümüze yapılan müracaatla çocuk gelişim uzmanımız, psikoloğumuz, özel eğitim öğretmenlerimiz aile ile görüşüp, engellimiz için ortak bir program oluşturuyor. İstenilen atölye seçilerek gün içinde ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Ücretsiz servis hizmeti de veriyoruz. Ailelerden alınan adreslere ulaşıp, engellimize eğitim verdiğimiz atölyelere kadar eşlik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mevlüt Yılmaz, yetişkin engelli rehabilitasyon eğitim programı geliştirmek için çalışma yaptıklarına değinerek, engelinden dolayı merkeze gelemeyenler için de çevrim içi uzaktan eğitim planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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