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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.



Acar, mesajında, toplumun en küçük yapı taşı olan aile yapısının temel unsuru niteliğinde olan kadınların, dokundukları her alana bir değer kattıklarını ve bu alanlarda ciddi başarılara imza attıklarını bildirdi.



Kadınların 88 yıl önce bugün kazandıkları milletvekili seçme ve seçilme hakkı ile artık devlet yönetiminde de söz sahibi olmaya başladığını ifade eden Acar, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"AK Parti kurulduğu günden bu zamana kadar gerek kabinede ve gerekse milletvekilliğinde kadınlarımızın söz sahibi olmasına ciddi önem vermiştir ve şu an TBMM'de kadın milletvekili oranının en yüksek olduğu partidir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yılını ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum."

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