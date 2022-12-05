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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Lale Şahin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana kadınların siyasette, sanatta, akademide, bilimde, teknolojide ve diğer alanlarda aktif rol almalarına büyük önem verdiğini kaydetti.



Son 18 yılda kadınların siyaset sahnesinde daha etkin rol üstlendiğini görmenin ve kadın belediye başkanı, kadın milletvekili, kadın vali, kadın bakan sayılarının artmasının demokrasi adına umut ve mutluluk verici olduğunu belirten Şahin, şunları bildirdi:



"Önümüzdeki süreçlerde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekse yerel yönetimlerde kadın temsilinin daha da artması temennisi ile Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümü kutluyor ve başta bu hakkı bize tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna demokrasimizin kahraman kadınlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Son 20 yılda siyasette kadınların oranını attırıp destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürü borç biliriz."

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