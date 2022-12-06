"Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi" öğrenciler için Sivrihisar'ı dolaşacak

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ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul Eserler Belediyesinin "Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi" yıl sonuna kadar Sivrihisar ilçesinde bulunacak.

Esenler Belediyesinin binlerce kitap ve defterle yollara düşen "Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi" olan "Okur Gezer", Sivrihisar ilçesindeki öğrencilere ücretsiz materyal desteği sağlayıp, okumayı ve yazmayı, çizmeyi ve sanata ulaşmayı sağlayacak.

Yıl sonuna dek Sivrihisar'da hizmet verecek olan Okur Gezer'i ilçeye bağlı kırsal mahalleleri gezdikten sonra Sivrihisar Meydanı'nda halka açık hizmet vererek son durağına uğurlanacak.

Programlar boyunca 7 binden fazla öğrenci ve yakınının hizmet alacağı otobüs, sanatseverleri çizgi romanın eğlenceli dünyasına götürürken hem öğrencilere hem vatandaşlara çay içip sohbet edebilecekleri sıcak atmosferi de sağlayacak.

Tamamen ücretsiz hizmet veren Okur Gezer, raflarındaki Küçük Prens'ten Red Kit'e, Teksas'tan Death Note'a kadar binlerce çizgi romanı da sevenleriyle buluşturacak.​​​​​​​

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