Down sendromlu İrem, bir günlüğüne "Açık Kapı Görevlisi" oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Down Sendromlu İrem Yalçın, Eskişehir Valiliği "Açık Kapı" biriminde görev aldı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Açık Kapı Şube Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçen Down Sendromlu İrem, bir iş günü süresince "Açık Kapı Görevlisi" olarak müdürlükte yürütülen çalışmalara dahil oldu.



Çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesine dikkat çekilmesi amacıyla müdürlükte görev alan İrem, Açık Kapı birimi yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.



Açık Kapı görevlileriyle tanışan İrem'e, gün içindeki çalışma planı anlatıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'la görüşmek için gelen vatandaşları karşılayan İrem, onların Vali Ayyıldız'la görüşmelerini sağladı.

Açık Kapı birimine gelen vatandaşları dinleyen ve başvurularını alarak kurumlara yönlendiren İrem, kurumlarla ilgili görüşmeleri sağladı.

Valilik yemekhane salonunda öğle yemeğinde Açık Kapı sorumluları ve valilik personeliyle bir araya gelen İrem'in personelle kaynaşması sağlandı.

Gün sonunda başvuruların istatistik bilgileri alınarak raporlanması ve Açık Kapı Şube Müdürüne sunulmasına katkı sağlayan İrem, İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı Açık Kapılardan Sorumlu Daire Başkanı Ayşegül Safitürk'le telefonla görüşerek Açık Kapı birimdeki deneyimlerini anlattı.

İrem'e mesaisinin sonunda Vali Yardımcısı Salih Altın'ın imzasının yer aldığı "Açık Kapı Katılım Sertifikası" verildi.



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