Eğitim Bir-Sen'den Hal Camisi'nin yıkımını öngören imar değişikliğine tepki

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ESKİŞEHİR (AA) - Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, Tepebaşı ilçesindeki Hal Camisi arsasının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesini öngören imar değişikliğine tepki gösterdi.

Akar, yaptığı açıklamada, camilerin insanların ibadet ettiği, Allah'ın huzuruna vardığı, Allah'ın evi nazarıyla görüldüğü mekanlar olduğunu belirtti.

Camilerin yapanının, yaşatanının ve vakfedeninin millet olduğunu vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı:



"Camilerin tapusu millete aittir. Aldığımız bilgilere göre, Eskibağlar'da işlek bir cadde üzerinde bulunan, insanların gün boyu ibadet etmek namaz kılmak için yoğun şekilde kullandığı Hal Camisi, Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğiyle yıkılma tehdidiyle karşı karşıya. Caminin bulunduğu yerin merkezi ve ticari olarak çok kıymetli bir yer olması, belediyeyi ve belediye meclisini bu yer için farklı düşünmeye sevk etmiş olabilir. Ancak sebebi her ne olursa olsun Hal Camisi için farklı bir tasarruf asla kabul edilemez."

İbrahim Akar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, caminin yıkılması kararından dönmeleri çağrısında bulundu.

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