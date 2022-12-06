Nasreddin Hoca'nın sandukası Sivrihisar Belediyesinde sergilenecek

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2013 yılında Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğretim üyelerince Nasreddin Hoca'ya ait olduğu belirlenen taş sanduka, belediye binasında sergilenecek.

Sivrihisar Belediyesinde düzenlenen toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, sandukadaki yazıyı okuyan AÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum ile Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde ünlü mizah ustasını canlandıran Ömer Özgeneci katıldı.

Prof. Dr. Tulum, toplantıda yaptığı konuşmada, sandukanın üzerinde Selçuklu döneminde kullanılan tarzda Arapça yazılar olduğunu belirtti. Sandukada, Nasreddin Hoca ve babası Şemseddin isimlerinin yazılı olduğunu ifade eden Tulum, şöyle konuştu:

"Taş lahitler sıradan kişiler için değil sadece meşhur ve ulema sınıfından olan kişiler için hazırlanıyordu. Üç katlı Selçuki tarzda yontulmuş bir sanduka ile karşı karşıyayız. Nasreddin Hoca'nın ölüm tarihinin 1284 olduğu bildiğimize göre elimizdeki 738 yıllık konik tarzda yapılmış bir taş var. Bunun üzerinde yaptığımız filolojik tetkikat neticesinde bu taşın Nasreddin Hoca'mıza ait olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz."

Hamid Yüzügüllü de Nasreddin Hoca'nın taş sandukasının Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulunduğunu anlattı. Bu sandukanın, Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum ile AÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Altınsapan'ın okumasıyla Nasreddin Hoca ile alakası olduğunun kanıtlandığını dile getiren Yüzügüllü, "Bu mezar taşı sandukayı belediyemizin içinde güzel bir köşede tüm ziyaretçilerimize sergileyeceğiz." dedi.

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