Eskişehirli kadın girişimci "sanat bebekleri"yle yurt dışına açıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehirli kadın girişimci Berra Sözeri Abbas, elyaf, keçe, kil gibi malzemeleri kullanarak yaptığı ve "sanat bebek" adını verdiği ürünleri, yurt içi ve yurt dışından talep edenlere satıyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 2019 yılında mezun olan 27 yaşındaki Abbas, resim ve illüstrasyon (resimleme) eserlerinin yanı sıra "sanat bebek" üretmeye başladı.

Genç girişimcinin, Haller Gençlik Merkezi'ndeki atölyesinde tamamen el emeğiyle ürettiği "sanat bebekler" yurt içi ve yurt dışından ilgi gördü.

Abbas, yapımı 1 gün ila 2 hafta süren, masal ve çizgi film karakterlerini de yansıttığı ürünlerini sosyal medya platformları aracılığıyla kendisine ulaşan ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa, Portekiz, İtalya gibi ülkelerdeki müşterilerine gönderiyor. Girişimcinin müşterileri arasında bu ülkelerde yaşayan gurbetçi vatandaşlar da bulunuyor.

Berra Sözeri Abbas, AA muhabirine, her biri adeta birer sanat eseri gibi olduğu için ürünlerine "sanat bebek" adını verdiğini söyleyerek, "10'dan fazla teknik kullanarak bebekleri üretiyorum. Her sanat bebek, geri ve ileri dönüşüm tekniklerini barındırıyor." dedi.

Genç sanatçı, ürünlerine ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sanat bebekler"in yapım aşamasına ilişkin bilgi veren Abbas, şöyle konuştu:

"Bir bebeğin yapımı bazen 1 gün, bazen ise 1-2 hafta sürüyor. Bu süre, çalışmanın boyutuna ve malzemesine göre değişiyor. Bebeğin öncelikle yüzünü ve karakterini çiziyorum. Karakteri oluşturduktan sonra 3 boyutlu malzemeler olan tekstil ve polimer kili kullanarak yüzünü ve ellerini oluşturuyorum. Elyaf, keçe gibi malzemeler de kullanıyorum. Ardından pişirme ve boyama süreçleri tamamlanıyor. Sonrasında da kostümleri dikiliyor ve tamamlanıyor."

Abbas, "sanat bebekler"in üretiminde kalıp kullanmadığını, figürlerin tamamını el emeğiyle oluşturduğunu ifade etti.

İsteyenlerin kendisine internet sitesi, sosyal medya ve mağaza aracılığıyla ulaşabileceğini anlatan Abbas, "sanat bebekleri" yurt dışına yaklaşık 300 dolardan satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

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