AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan, öğrenciler ve velilerine yönelik yeni eğitim modeli geliştirdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan, 3-10 yaşlarındaki çocuklar için okul dışında kaliteli zaman geçirebilmeyi öngören eğitim modeli geliştirdiğini bildirdi.

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı'nda (ATAP) şirketi de bulunan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 3-10 yaş grubu çocukların hafta sonları okul dışında ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirebileceği "Papaya After School"u geliştirdiklerini duyurdu.

Hafta sonları çocukların istedikleri saat aralığında kalabilecekleri, sosyal etkileşim kurabilecekleri, nitelikli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri, ev ödevlerini kolaylıkla yapabilecekleri bir mola evi tasarladıklarını belirten Erdoğan, "Papaya özellikle yoğun çalışan ve sorumluluğun kendisinde olduğu kadın çalışanlara da destek olmayı ve yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Çocuklar nitelikli vakit geçirirken aynı zamanda ebeveynler de düşünüldü ve bir ebeveyn dinlenme alanı da kurumda hazırlandı. Deneyim sahibi ve özverili bir kadroyla hizmet sunuluyor." ifadelerini kullandı.

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