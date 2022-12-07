Eskişehir'de evinde ürettiği kaçak sigaraları piyasaya süren şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesinde bir kişinin kıyılmış tütünleri makine yardımı ile makaronlara doldurarak işlettiği tütüncü dükkanda sattığı bilgisine ulaştı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bu adrese ve eve eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bir tütün doldurma makinesi, iki kompresör, 13 bin 500 dal bandrolsüz kıyılmış tütün dolu makaron, 18 bin 200 dal bandrolsüz boş makaron, 2 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, sigara paketi boyutunda çok amaçlı 503 kutu ile 150 küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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