Eskişehir'de üç metruk bina yıkıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri" kapsamında 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Tespiti yapılan Uluönder ve Yenibağlar mahallelerinde bulunan metruk binaların yıkım işlemleri gerekli güvenlik önlemleri alınarak uzman ekipler tarafından yapıldı.

"Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri" kapsamında belirlenen diğer metruk binaların yıkım çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

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