Eskişehir'de Hal Camisi'nin yıkımını öngören imar değişikliği protesto edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşları, Tepebaşı ilçesindeki Hal Camisi'nin yıkılarak arsasının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesini öngören imar değişikliğine tepki gösterdi.

Caminin önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesinin bu girişimine karşı olduklarını bildirdi.

Köroğlu, 1965 yılında ibadete açılan caminin bulunduğu bölgede başka ibadethanenin olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Tepebaşı Belediyesi yeni imar planında ibadethane olarak belirlenen bölgeye yeni bir cami inşa edileceğini açıklamış. Halkımızın yoğun bir şekilde yaşadığı bu bölgede yapılacak yeni bir camiye bizlerin hiçbir itirazı olmaz, olamaz hatta buna destek bile veririz. Yeni bir cami inşa etmenin şartı, mevcut camiyi yıkmak olamaz. Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bu karardan bir an önce vazgeçmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, karara isyan ettiklerini ve bu durumun şehir adına ne kadar büyük bir sorun haline dönüşeceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

1/5000'lik imar planlarına AK Parti olarak itiraz ettiklerini ve dava açtıklarını hatırlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Müftülük adına yapılan itiraza da Büyükşehir Belediyesinden ret kararı geldi. Bu kararların hepsinde AK Parti'li meclis üyelerimiz muhalif olmuşlardır. Hal Camisi ciddi anlamda bir alana hitap etmektedir. Yenibağlar, Eskibağlar bölgesindeki nüfus artışından kaynaklı mevcut belediyenin yapmış olduğu yeni bölgede cami alanına da ihtiyaç vardır. O alanın da cami olarak kalması, mevcut Hal Camisi'nin de arkasındaki birbiriyle şuyulu parsellerden ayrılmak suretiyle cami alanı olarak imar planlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir."

Çalışkan, iki belediyenin milletin menfaatini göz önüne almak ve iptal kararını resen meclise getirmek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, Eskişehir Kardeşlik Platformu ve diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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