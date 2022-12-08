Eskişehir'de cezaevi yerleşkesinde anaokulu inşa edilmesi için protokol imzalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu imkanının sağlanmasına ilişkin Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başsavcılık arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında 9 Mart 2020'de imzalanan eğitim ve öğretim işbirliği protokolü kapsamında cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara Eskişehir'de de anaokulu imkanı sağlanacak.



Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yaklaşık 3 bin 348 metrekare alanda 8 derslikli anaokulu yapılması konusunda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Valilik'te toplantı yaptı. Toplantıda, binanın yapımına başlanması için protokol imzalandı.

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