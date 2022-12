AK Parti Milletvekili Günay, "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın" konulu panelde konuştu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, panele Milletvekili Günay'ın yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat da katıldı.

Panelin açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fulya Bayraktar yaptı.

Açıklamada paneldeki konuşmalarını yer verilen Günay, siyasetin veya herhangi bir mesleğin kadınının ya da erkeğinin olmadığını belirtti.

Yaşanan gerçeklikte kadın hakları ve siyasette kadın temsiliyetini konuşmanın gerekliliği olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Kadınlara karşı uygulanan 'cam tavan' her toplumsal alanda karşımıza çıkıyor. Her alanda tabanda kadın katılımının yoğun olduğunu ancak üst basamaklara ve yönetici pozisyonlarına gelindiğinde oranlarda gelişme olduğunu görmekteyiz ancak hala istenilen düzeyde değil. Aslında siyasetin tabanında kadınlarımızın varlığını görüyoruz. Ancak milletvekili, yerel yönetimler, belediye meclis üyeliklerinde kadın temsiliyetinin düştüğünü görüyoruz. Eril siyasi ortamın değişmesi toplumsal zihniyet değişimini gerektirmektedir. Bu bağlamda genel başkanların demokratik yaklaşımı çok önemli olmaktadır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ederim. Hangi liste olursa olsun, ilk üçte mutlaka bir kadının olmasına önem vermekte ve kadınların katılımını desteklemektedir. Kadınların değiştirici ve dönüştürücü gücü, sorumluluk anlayışları, disiplinleri, duyarlılığı, kararlılığı, cesareti, empati gücü, detaycı ve estetik yaklaşımları ile biz kadınlar her alanda ülkemizi ve dünyayı geliştirmeye ve değiştirmeye hazırız. Biliyorum ki daha güçlü, daha demokratik, daha eşit, daha özgür bir Türkiye için kadınlar var ve onlar burada."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.