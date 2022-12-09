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Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına tepki

AA

Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına tepki

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenleyen İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve gönüllüleri ile destek veren sivil toplum kuruluşları, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikasına tepki gösterdi.

Eskişehir'de Reşadiye Camisi önünde toplanan grup adına konuşan Genç İHH Başkanı Abdurrahman Top, Çin yönetiminin baskıcı politikasından vazgeçmesini ilkesel olarak hem uluslararası toplumun hem de kamuoyunun kabul etmesi gerektiğini söyledi.

"Doğu Türkistan'da kurulan ve Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık gruplarının evlerinin içine kadar takip edilmesini sağlayan yüksek teknoloji ürünü takip ve gözetleme sistemleri derhal kaldırılmalı, sokak sokak, cadde cadde, ev ev bu uygulamaları yapan 1400'ü aşkın güvenlik şirketi bölgeden çekilmelidir." diyen Top, dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini, mazlumların yanında kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- Kütahya

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince Ulu Cami önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına bazı siyasi partilerin temsilcileri ve 20'ye yakın sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Asım Kaplan, grup adına yaptığı açıklamada, "Uygur'u, Kazak'ı, Kırgız'ı ve İslam inancına mensup insanları ırkçı bir yaklaşımla topyekun ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür Derneği Kadın Kolları Başkanı Sıdıke Yılımınuer ise baskılar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ayrıldığını, İslam'ı yaşayabilmek için 2014'te Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Biz bu zulme uğradık, uğruyoruz ama çocuklarımız, torunlarımız bu zulme uğramasın. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Hepimizin elinden bir şeyler gelmeli. Bizim için dua edin." diye konuştu.

- Bilecik

Bilecik'te Şerifpaşa Camisi bahçesinde açıklama yapan İHH Bilecik Gençlik Kolları İl Başkanı Cüneyt Çevik, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı politikalara ilişkin örnekler verdi.

Bölgede yaşayanların en temel insani haklarının ellerinden alındığını söyleyen Çevik, şunları kaydetti:

"Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve 'terbiye edilmiş' makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki Çin Komünist Partisi ve yönetimi zalim ve katildir."

- Yalova

Yalova Merkez Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Genç İHH Üniversite Sorumlusu İbrahim Ziyaalp, Çin hükümetinin özellikle 2017 yılından beri binlerce kişiyi zorla alıkoyduğunu belirtti.

Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü hatırlatan Ziyaalp, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistanlılar, inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi, Çin Komünist Partisinin liderine tazime zorlanıyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz."

Söz konusu kentlerdeki basın açıklamaları, dua edilmesiyle sona erdi.


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