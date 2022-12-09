Eskişehir'de bir genci apartmandan atarak öldürdükleri iddia edilen 3 sanık hakim karşısında

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yaz bir apartman dairesinde darbettikleri genci 3'üncü kattan atarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) ile maktul Gökhan Kısacık'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanıklardan Emine B, cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Olay günü diğer iki sanıkla alkol aldıklarını belirten Emine B, birlikte Mesut T'nin alacaklı olduğu Sırrı S'nin (60) bulunduğu adrese gittiklerini söyledi.

Mesut T. ile Sırrı S. arasında kavga çıktığını, bunun üzerine Kısacık'ın Mesut T'yi uyardığını belirten Emine B, "Bu sırada sanık Mert, Gökhan'ı tuttu. Gökhan'ın 'Vurmayın' demesinden ve masanın üzerinde bulunan bıçağa yönelmesinden sonra diğer iki sanık birlikte Gökhan'ı tekme tokat dövmeye başladı. Gökhan bir ara yere yığıldı. Yerde de tekme atmaya devam ettiler." diye konuştu.

Emine B, bir süre sonra Kısacık'ın pencerenin yanına geçtiğini, diğer kişiler tarafından mı atıldığını yoksa kendisinin mi düştüğünü görmediğini ifade etti.

Sanık Mesut T. ise olaydan bir ay önce Sırrı S'ye 20 bin lira borç verdiğini, bu kişinin bunun 10 bin lirasını ödediğini dile getirerek, savunmasında şunları anlattı:

"Sırrı çok alkollüydü. Biz içeri girer girmez beni görünce bana küfretti. Elindeki bıçakla bana hamle yaptı. Bunun üzerine ben Sırrı'yı dövdüm. Bu sırada maktul benim kolumu tuttu. Sırrı'yı kastederek 'Dövme' dedi. Ben de maktule 'Sen karışma' deyip hafifçe ittirdim. Maktule vurmadım. Diğer sanıkların aleyhe savunmalarını kabul etmiyorum. Benim Sırrı ile aramdaki arbede devam ederken 'Çocuk kendini aşağıya attı' diye bir ses geldi. Baktığımda Gökhan odada yoktu. Dolayısıyla ben maktule vurmuş değilim, maktulü camdan aşağıya atmış değilim. Ben sadece Sırrı'ya vurduğumu kabul ediyorum. Ele geçen bıçaklar bana ait değildir. Buna ilişkin iddiaları da kabul etmiyorum."

Sanık Mert E. de Gökhan Kısacık'ın, pencereden atladığını ileri sürdü.

O gün aşırı alkollü olduklarını bildiren Mert E, "Mesut, Sırrı'ya vuruyordu. Mesut'un elinde bulunan bıçağı alıp cebime koydum. Daha sonra maktul camı açtı. Klimanın dış cephedeki motor kısmına ayaklarını koydu. Ben atlayıp kaçacak gibi düşündüm. Zaten böyle düşünmemle maktulün kendisini aşağı atması aynı anda oldu. Benim evden çıkarken saksıya atmış olduğum bıçak, Mesut'un elinden aldığım bıçaktır. Aramızda mesafe olduğu için sanığı tutmaya vaktimiz dahi olmadı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 30 Haziran'da, İstiklal Mahallesi Demirciler Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. (60) ile Emine B, Mert E. ve Mesut T. arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Kısacık ile Sırrı S. darbedilmişti.

Kısacık'ı üçüncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli, ağır yaralı halde olay yerinden kaçan Gökhan Kısacık, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Emine B, Mert E. ve Mesut T'yi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalamıştı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan bu kişiler hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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