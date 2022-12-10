AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

AA

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, 74 yıl önce bugün ilan edilen, ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal köken ve siyasi düşünce gibi statüler sebebiyle hiçbir ayrım yapılmaksızın insanlara hak ve özgürlükler tanıyan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünü takip eden yıllarda 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü olduğunu belirten Acar, "Bizim toplumumuz, İslamiyet'in en önemli düsturlarından biri olan 'Yaradılanı sev, Yaradan'dan ötürü' ilkesi ile hareket etmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü ilke edinen devletimiz, demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için hiç durmadan çalışmakta ve önemli reformlara imza atmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ali Acar, AK Parti hükümetleri döneminde birçok alanda olduğu gibi insan hakları ile ilgili alanlarda da birçok reform gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimde özgürlüğün sınırları genişletilmiş, kadın haklarını güçlendiren, kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar ve politikalar geliştirilmiştir. Yargıda gerçekleştirilen reformlarla, adli ve hızlı yargılamaya yönelik iyileştirmeler sağlanmış, din ve inanç özgürlüğüne güvence getirilmiştir. Bugünün tüm insanlığa, milletimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, 10 aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve adaletin getirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de 'Silindir Operasyonu'na 13 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´de 'Silindir Operasyonu'na 13 tutuklama
Kuaför Gökhan'ın ölümünde sanıklardan 'Pencereden atladı' savunması
YEREL HABERLER Kuaför Gökhan'ın ölümünde sanıklardan 'Pencereden ...
Eskişehir'de bir genci apartmandan atarak öldürdükleri iddia edilen 3 sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir genci apartmandan atarak ...
Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına tepki
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Çin'in ...
AK Parti Milletvekili Günay, "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Günay, "Kadın Hakları ve ...
Eskişehir'in 12 kırsal mahallesindeki okullar Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Eskişehir'in 12 kırsal mahallesindeki okullar Köy ...
(Görüntülü)ESKİŞEHİR?DE SİLİNDİR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESKİŞEHİR?DE SİLİNDİR OPERASYONU ...
Bebek arabasında yanan Ahmet zor günleri atlatıp okullu oldu
YEREL HABERLER Bebek arabasında yanan Ahmet zor günleri atlatıp ...
Eskişehir´de 'Silindir' operasyonu şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir´de 'Silindir' operasyonu şüphelileri ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de "Silindir Operasyonu"nda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de "Silindir Operasyonu"nda ...
Eskişehir'de cezaevi yerleşkesinde anaokulu inşa edilmesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cezaevi yerleşkesinde anaokulu inşa ...
(Görüntülü) TÜRKİYE&#039;DE 11 AYDA 2 BİN 100 KİŞİ, TRAFİK KAZALARINDA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜRKİYE'DE 11 AYDA 2 BİN 100 KİŞİ, ...
Türkiye'de 11 ayda 2 bin 100 kişi, trafik kazalarında öldü
YEREL HABERLER Türkiye'de 11 ayda 2 bin 100 kişi, trafik kazalarında ...
(Görüntülü) ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE, İLK YARDIM VE KALP MASAJI EĞİTİMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE, İLK YARDIM VE KALP ...
Alışveriş merkezinde, ilk yardım ve kalp masajı eğitimi
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde, ilk yardım ve kalp masajı ...
Eşiyle kızını sokakta bıçaklayan sanığın akıl sağlığı raporu beklenecek
YEREL HABERLER Eşiyle kızını sokakta bıçaklayan sanığın akıl sağlığı ...
Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen gencin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen ...
Eskişehir'de düzenlenen asayiş uygulamasında 29 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen asayiş uygulamasında 29 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.