AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, 74 yıl önce bugün ilan edilen, ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal köken ve siyasi düşünce gibi statüler sebebiyle hiçbir ayrım yapılmaksızın insanlara hak ve özgürlükler tanıyan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünü takip eden yıllarda 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü olduğunu belirten Acar, "Bizim toplumumuz, İslamiyet'in en önemli düsturlarından biri olan 'Yaradılanı sev, Yaradan'dan ötürü' ilkesi ile hareket etmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü ilke edinen devletimiz, demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için hiç durmadan çalışmakta ve önemli reformlara imza atmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ali Acar, AK Parti hükümetleri döneminde birçok alanda olduğu gibi insan hakları ile ilgili alanlarda da birçok reform gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimde özgürlüğün sınırları genişletilmiş, kadın haklarını güçlendiren, kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar ve politikalar geliştirilmiştir. Yargıda gerçekleştirilen reformlarla, adli ve hızlı yargılamaya yönelik iyileştirmeler sağlanmış, din ve inanç özgürlüğüne güvence getirilmiştir. Bugünün tüm insanlığa, milletimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, 10 aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve adaletin getirmesini temenni ediyorum."

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