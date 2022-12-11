Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan K.O.T. ile H.A. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 620 gram metamfetamin ile 2.91 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Bıçakla yaralama olayının şüphelileri yakalandı

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dede Mahallesi'nde meydana gelen bir kişinin bıçakla yaralandığı ve iş yerine zarar verilmesi olayına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelileri Ö.Y. ile E.Ö'yü saklandıkları evlerde yakaladı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 tüfek, 7 dolu kartuş, 3 tabanca, 46 fişek ile 2 kesici delici alet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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