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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda yaralandı

AA

Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi bıçaklı saldırıda yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisi, bıçaklı saldırıda yaralandı.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Ömer Faruk K, hediyelik eşya almak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir iş yerinin önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen şüpheli T.O. henüz bilinmeyen nedenden Ömer Faruk K'yi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan Ömer Faruk K, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan üniversite öğrencisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Faruk K'nin arkadaşlarıyla hediyelik eşya baktığı sırada şüphelinin arkadan yaklaştığı görülüyor.

Kayıtlara, zanlının Ömer Faruk K'yi bıçakladıktan sonra koşarak sokaktan kaçtığı yansıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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