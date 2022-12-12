Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli S.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada 78 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

- Firari hükümlü yakalandı

Öte yandan Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Sivrihisar ilçesi yol uygulama noktasında şehirlerarası otobüste yolculuk yapan hükümlü O.İ'yi yakaladı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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