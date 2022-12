AK Parti, Eskişehir'de "Siyaset Akademisi Kadın" programı düzenledi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında "Siyaset Akademisi Kadın Programı" teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Genel Merkez Ar-Ge Kadın Kolları Başkanı Züleyha Karademir, Kadın Kolları MYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, geçmiş dönem Kadın Kolları MYK Üyesi Ülkü Nur Zengin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Leman Sivri, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Meral Öztürk, ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Akdağ, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle dünyada eşine az rastlanır bir hareket olduğunun altını çizdi.

AK Parti çatısı altında Cumhur İttifakı ile güzel bir yolculuk yapıldığını ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu çatı altında milletimize hizmet etmek bizim için bir nimettir. 11 milyon üyesi olan bir aileyiz. Nüfusumuza göre kıyaslarsak bu denli bir hareketin dünyada eşi ve benzeri yok. Bu, AK Parti'nin gücünü gösteriyor, gözbebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bu milletin ne kadar itimat ettiğini gösteriyor. Biz sağlıkta dönüşümü yaparken hastanelerimizin kapısını bütün vatandaşlarımıza açtık. Cumhurbaşkanımızın yüksek vizyonuyla, sağlık sisteminde dünyanın dahi örnek aldığı devrimi gerçekleştirdik. Eskişehir'de Avrupa'da olmayan Şehir Hastanesi var ve herkese açık. Bütün vatandaşlarımız eşit şekilde yararlanıyorlar. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Büyük bir vizyon olarak, şimdi kendi markamız Togg'u ortaya çıkarıyoruz. Onu da karalamaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, Togg'u yapar yaptırır, bunlar yapsa yapsa Togg'un heykelini yaparlar. Bu vizyon projelerimizin devam etmesi için 2023 seçimlerine kadar zamanımızı iyi kullanalım, hane ziyaretlerimize devam edelim. Durmak yok, yola devam."

Çalışkan ise AK Partili kadınların "gece gündüz" demeden kapı kapı dolaştığını ve davaya büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

AK Parti'li kadınların her gönüle girip, her kapıyı açtığını belirten Çalışkan, "Her türlü zorluğun üstesinden geliyorlar. Gerek Türkiye'de gerekse şehrimizde kadınlarımızın partimize kattığı desteğin farkındayız. Cumhurbaşkanımız önderliğinde kadını ön plana çıkartan ve özellikle seçilme noktasında kadınımızı çok daha iyi noktalara getirip, onların ne kadar değerli olduklarını gösteren bir hareketin mensuplarıyız. Ak kadınlarımızın destekleriyle önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla üstüne koyacak, Allah'ın izniyle 2023'de Eskişehir'i ak ederek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünalır da kadının siyasetteki varlığını artırmak için sürekli yeni atılımlar yaptıklarına değinerek, "AK Parti'nin yol hikayesinde kadınlar olarak meclisteki temsil oranımız yüzde 4.1'den şimdilerde yüzde 17 oranına kadar ulaşmış durumda. Kadını siyasetin öznesi yapan dünya lideriyle aynı çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 21 yıldır bu kutlu yolda yürümekten çok gururluyuz ve bu ülkenin yarınlarını kadınlar olarak birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

