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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı.

Yurda kaçak yollardan geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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