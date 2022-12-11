Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan şüpheli psikiyatri tedavisine alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'e gezmek için gelen üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şüpheli için psikiyatrik tedavi süreci başlatıldı.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde öğrenci Ömer Faruk K'yi bıçakla yaralayan Tuncay O. ile ilgili adli işlem yapıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen Tuncay O, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılarak gözlem altına alındı.

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan Eskişehir'e gezmek için gelen Ömer Faruk K, 10 Aralık'ta hediyelik eşya almak için Odunpazarı ilçesi Paşa Mahallesi Fırın Sokağı'nda arkasından gelen Tuncay O. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Ömer Faruk K. hastaneye kaldırılmış, Tuncay O. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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