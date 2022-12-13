AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a "2019-2024 Vizyon Projeleri"ni hatırlatarak, eleştiride bulundu.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, Kurt'un 2019 yerel seçimleri öncesinde 25 vaatte bulunduğunu belirtti.

Vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamaları için Kurt'a 25 vaadi yerine getirmesi gerektiğini hatırlattıklarını kaydeden Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Maalesef aradan geçen yaklaşık 4 yıllık zaman bize gösterdi ki '2019-2024 Vizyon Projeleri' adlı oy devşirme projesi ekranlarda görüntü, kağıt üstünde yazı olmaktan öteye gidemedi. Sürekli bahanelerin arkasına sığınmaktan başka bir icraatını göremedik. Kaynak yok diyerek vatandaşlarımıza hizmet etmekten kısarken özel kalem müdürü ve reklamasyon harcamaları için gayet cömert davranarak milyonlarca lirayı deyim yerindeyse har bulup harman savurmaktan hiç kaçınmadı. Evet milyonlarca lirayı gereksiz harcamalarla heba etti. Boşa harcanan bu paralarla onlarca kreş açılabilirdi, mahallelere kapalı pazar yerleri yapılabilirdi, kentsel dönüşüm için bütçe oluşturulabilirdi. Ama Sayın Kurt tercihini hizmet siyaseti yapmak yerine algı siyaseti yapmaktan yana kullandı. Son 9 yıldır bu zihniyetin yönettiği Odunpazarı ilçemiz geçen bu süre zarfında maalesef bir arpa boyu dahi yol alamadı."

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