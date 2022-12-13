Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de güvercin çalmak için girdiği evde, ev sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan ev sahibi Hüseyin Pınar'ın (44), evinde beslediği güvercinleri çalmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Yaklaşık 1250 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Neşat T'nin (19) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Cinayet ve Gasp Büro ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonda şüpheli Neşat T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Zanlının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, elinde demir makasın bulunduğu ve tanınmamak için kar maskesi taktığı yer aldı.

Hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Hüseyin Pınar ise Emirler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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